Il calciatore guineano Naby Keita, in scadenza di contratto con il Liverpool, è stato inserito nel taccuino dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport riporta che Naby Keita, centrocampista guineano del Liverpool, è stato inserito nel taccuino dell’Inter come possibile grande rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. Keita, che compirà 29 anni il prossimo 10 febbraio, è in scadenza di contratto con i Reds e sembra destinato a lasciare il club. Borussia Dortmund e Lipsia sono anche interessati al giocatore, ma l’Inter sembra aver già avuto i primi contatti con l’entourage del calciatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Keita potrebbe essere messo sotto contratto già adesso per la prossima stagione, considerando che la sua stagione con la maglia del Liverpool è già conclusa. Klopp sta cercando 2-3 elementi per la mediana del prossimo anno, e oltre a Keita nella lista ci sono anche Bellingham, Nunez, Barella e Caicedo.

Keita ha guadagnato 7 milioni di euro a stagione dal 2018, anno del suo trasferimento al Liverpool, ma il suo rendimento alla corte di Klopp è stato deludente visto che ha collezionato solo 129 presenze in totale.

