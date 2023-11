Kelly-Milan, il difensore centrale del Bournemouth resta un’opzione importante per il club rossonero: tutti gli aggiornamenti

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha dato questi aggiornamenti su Lloyd Kelly, obiettivo concreto del calciomercato Milan:

«Il Milan sta pensando a Lloyd Kelly in forza al Bournemouth. La società inglese non sembra intenzionata a privarsene così facilmente a metà stagione nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. In estate si era fatto avanti anche il Tottenham. Per il Milan resta un’opzione importante».

The post Kelly-Milan, rossoneri in pressing: cosa filtra sul difensore appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG