L’ex campione argentino campione del mondo incorona il Toro come un dei migliori al mondo e ne tesse le lodi

Nel mondo del calcio, certi nomi evocano emozioni e ricordi indelebili, soprattutto quando parlano leggende come Mario Kempes. L’indimenticabile Matador, divenuto simbolo dell’Argentina campione del mondo nel 1978, si è espresso recentemente riguardo il panorama attuale del calcio italiano e, in particolare, sul centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez.

Il sostegno a Lautaro Martinez

Secondo Kempes, criticare Lautaro non ha senso; anzi, bisognerebbe mostrare pazienza e fiducia nei suoi confronti. Kempes, dal suo rifugio in Florida, osserva il mondo del calcio con l’occhio esperto di chi del gol ha fatto il suo credo. Lautaro ha il gol nel DNA, un presagio che Kempes legge come garanzia delle future prestazioni dell’attaccante nerazzurro.

Le sfide recenti e la forma di Lautaro

L’inizio di stagione non brillante di Lautaro viene messo in prospettiva rispetto al suo recente impegno con la nazionale argentina. Kempes, con una punta di umorismo, sottolinea come l’impegno estivo e la pressione possano influire sulla forma iniziale di un calciatore, ma ribadisce la sua fiducia nell’attaccante dell’Inter.

Lautaro Martinez

Riconoscimento e responsabilità

Parlando del rendimento di Lautaro con l’Argentina e il suo ruolo all’Inter, Kempes non manca di sottolineare l’importanza della vittoria dell’ultima Coppa America e del ruolo di capitano conferito a Lautaro all’Inter, segni inequivocabili del valore riconosciuto al giocatore sia a livello di club che di nazionale.

La competizione e l’attacco dell’Inter

Kempes analizza anche la situazione offensiva dell’Inter, focalizzandosi sulla partnership in attacco e sull’arrivo di nuovi giocatori come Taremi. Sottolinea l’importanza di una sana competizione tra giocatori e di come il calendario fitto di impegni europei possa essere un fattore favorevole per tutti.

Paralleli e prospettive internazionali

Il paragone espresso da Lautaro, che Kempes vede al livello di stelle come Mbappé e Haaland, è pesante ed importante. Inoltre, la scelta di Lautaro di restare all’Inter viene vista come simbolo di fedeltà e amore verso la maglia. La discussione si allarga poi ad altri talenti argentini in Italia, con Kempes che mostra interesse per le nuove leve e per le scelte di carriera di giocatori chiave come Dybala e Nico Gonzalez.

Tradizione e novità nel calcio argentino

Infine, Kempes offre una riflessione sul calcio argentino come culla di talenti non solo provenienti dai club più famosi come Boca e River, ma anche da realtà più piccole, sottolineando come l’Inter abbia puntato su nuovi nomi come Tomas Palacios e mettendo in luce come il calcio argentino continui a essere una fucina di talenti riconosciuti e apprezzati a livello internazionale.

Attraverso le parole di Kempes si dipana un racconto che intreccia passione, talento e futuro del calcio, con uno sguardo attento e rispettoso verso le nuove generazioni e i cambiamenti nel panorama calcistico internazionale.

