Kessié Al-Ahli, ci siamo quasi: pronto questo ricchissimo contratto per l’ex centrocampista del Milan! I dettagli

Ci siamo per Franck Kessié all’Al-Ahli. In giornata il club arabo si è avvicinato molto alle richieste del Barcellona ed è adesso pronto a chiudere la trattativa per portare in Arabia Saudita l’ivoriano.

Per l’ex centrocampista del Milan pronto un ricchissimo contratto: guadagnerà circa 16 milioni a stagione più bonus. A riportarlo è Sportitalia.

