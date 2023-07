Kessié Juve: c’è un problema da risolvere per il centrocampista. Cosa succede per il futuro dell’obiettivo del Barcellona

Jordi Gil, giornalista del quotidiano spagnolo Sport, ha parlato a TV Play del futuro di Franck Kessié, obiettivo della Juve.

KESSIE’ JUVE – «Il problema per la Juventus è convincere Kessie, che vuole restare al Barcellona a giocarsi le sue carte con Xavi, ha scelto il Barcellona a zero dopo essersi liberato dal Milan. L’offerta di prestito con obbligo a 15/20 milioni potrebbe essere giusta, ma ricordo che ha un ingaggio da 6 milioni di euro, non molto abbordabile. Per Xavi è una riserva, non lo ritiene un titolare a maggior ragione dopo l’arrivo di Gundogan, quindi Kessie dovrebbe mettersi in testa di fare panchina. Quando Kessie vedrà nelle prime uscite che non è titolare e al centro del progetto, lui può provare a convincere Xavi, ma credo alla fine Kessie capirà che accettare l’offerta della Juventus è la cosa migliore per tutti».

SCAMBIO CHIESA-KESSIE’ – «Lo scambio Chiesa-Kessie nella situazione economica in cui è il Barcellona non è un’opzione».

The post Kessié Juve: c’è un problema da risolvere per il centrocampista. Cosa succede appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG