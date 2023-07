Kessie Juve, dalla Spagna: bianconeri e Barça si vengono incontro… Chiusura vicina. Cifre e dettagli dell’affare coi blaugrana

Anche in Spagna danno Franck Kessie sempre più vicino alla Juventus.

Secondo quanto scritto da Diario Sport il Barcellona vorrebbe 15 milioni di parte fissa per lasciare partire Kessié in prestito con obbligo riscatto, mentre l’offerta del calciomercato Juve è di 10 milioni più 5 milioni di bonus. I blaugrana credono che l’affare posa chiudersi per 12 milioni+4/6 milioni di bonus.

