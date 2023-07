Gravina: «Dispiace non essere in Nuova Zelanda, ma ho esultato al gol di Girelli». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato all’ANSA commentando la vittoria dell’Italia femminile all’esordio Mondiale.

Le sue parole: «L’esordio vincente della nazionale femminile è una bellissima notizia, congratulazioni alle ragazze. All’87’ non nascondo che abbiamo avuto modo di esultare in modo evidente al colpo di testa della Girelli. Questo ci dà grande soddisfazione, non potendo essere presenti in Nuova Zelanda a causa degli impegni. Dobbiamo con grande senso di responsabilità fare anche qualche rinuncia, ma non nascondo che non essere presente a queste prime partite della nostra nazionale per me è motivo di grande dispiacere. Avrebbe fatto piacere a me e a tutto il mondo del calcio che rappresento essere presente e gioire di quel colpo di testa. Arriveranno momenti più sereni. Sono molto contento per la giovanissima Giulia Dragoni. Sono contento per il movimento e per la nazionale di Milena Bertolini. La federazione ha fatto il massimo, offrendo tutto per affrontare il Mondiale nelle migliori condizioni possibili anche anticipando di molto l’arrivo in Nuova Zelanda».

