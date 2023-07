Kessié Juve, il colpo dipende da un fattore: così può sbloccarsi tutto. Le ultime sul centrocampista del Barcellona

L’arrivo di Kessié alla Juve è legato alla cessione dei vari Arthur, McKennie e Zakaria che non rientrano nei piani tecnici di Allegri. Ma non solo da questo.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, al momento il centrocampista non vuole lasciare il Barcellona. Il fattore decisivo per l’eventuale colpo di mercato sarà l’apertura di Kessié al trasferimento alla Juve. Solo in questo caso i bianconeri cercheranno l’accordo col Barcellona.

