Cuadrado, clamoroso “tradimento”: va all’Inter per un anno. L’ex Juve ha trovato l’accordo in brevissimo tempo

Cuadrado sta per diventare un giocatore dell’Inter. A rendere noto il clamoroso “tradimento” dell’ex Juve è Sky Sport.

Il colombiano, rimasto senza contratto dal primo luglio dopo gli 8 anni in bianconero, e i nerazzurri hanno trovato l’accordo per un anno di contratto in brevissimo tempo. Cuadrado nei giorni scorsi aveva rifiutato le proposte di Fenerbahce e Al Shabaab. E ora passerà all’Inter.

