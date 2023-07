Kessie Juve, ostacolo nell’affare per il centrocampista Il giocatore ha questo forte dubbio sulla destinazione bianconera

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Franck Kessié avrebbe un grande dubbio sul suo passaggio alla Juventus, club in cerca di un centrocampista con cui sostituire Pogba in attesa del suo recupero post infortunio.

L’ivoriano non sarebbe infatti così convinto di voler lasciare il Barcellona dopo una sola stagione dal suo arrivo, nonostante i catalani abbiano da tempo aperto alla sua partenza.

