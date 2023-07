Kessie Juve, arrivano rassicurazioni da parte dell’entourage del giocatore. Ma il Barcellona ha una pretesa

La mancata partecipazione alle coppe europee cambierà inevitabilmente alcune mosse per il calciomercato bianconero, ma non sul fronte Kessié. L’ivoriano continua ad interessare e non poco e l’entourage del giocatore ha rassicurato sul fatto di non avere preclusioni alle offerte in arrivo.

Il problema è però rappresentato dal Barcellona, che vuole certezze sulla cessione del giocatore. Apertura al prestito ma, secondo Tuttosport, solo con l’inserimento di un obbligo di riscatto sui 10/15 milioni di euro.

