Kessie Juve, non è solo una suggestione quella per il centrocampista ivoriano: ecco il piano dei bianconeri

Con Pogba ancora in bilico, la Juve si guarda in giro in cerca di nuovi possibili rinforzi per il centrocampo. Piace e non poco Franck Kessié, in rotta con il Barcellona dopo una stagione tutt’altro che da protagonista con Xavi.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la volontà del club bianconero sarebbe sì quella di rilevare l’ivoriano, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Presto un ritorno alla carica di Giuntoli e Manna.

