Luca Marrone, ex centrocampista della Juve, ha detto la sua sull’attuale squadra allenata da Massimiliano Allegri

Luca Marrone, a Tuttosport, ha così parlato della situazione in casa Juventus.

JUVE – «La Juventus è sempre la Juventus. E, anche quando sembra che sia in difficoltà, riesce sempre a ritrovare la via maestra. Le analogie con il 2011/12 ci sono e sono da associare a un analogo periodo di profondi cambiamenti in società. Ma alla fine, a fare la differenza, è sempre la grandezza del club: non ho dubbi sul fatto che i bianconeri siano destinati a tornare a vincere. Parla la storia».

