Kessie Juve, secondo quanto riporta la stampa spagnola il centrocampista preferirebbe trasferirsi in un’altra squadra

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, Franck Kessie preferirebbe la Premier League alla Juventus, nonostante il grande interesse di quest’ultima nei suoi confronti.

L’ivoriano vorrebbe continuare a giocare in Champions League e, per questo motivo, ha rifiutato anche la corte araba, ma pur di giocare in Inghilterra potrebbe riconsiderare questa scelta. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe il Tottenham, con il Barcellona in attesa di una mossa dei londinesi.

