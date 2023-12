Kiwior Milan, il difensore tanto voluto che in Premier ha giocato poco: ecco quanti minuti ha giocato l’ex Spezia

Il mercato Milan sonda tuttee le possibili opzioni per intervenire a gennaio nel mercato dei difensori.

Tra questi anche l’ex Spezia Kiwior che è passato all’Arsenal: solo 10 presenze con i Gunners di cui due in coppa. 4 partite da titolare e cinque in cui è entrato solamente per 5 minuti.

