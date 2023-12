Kjaer alla Rai: «Abbiamo fatto un bel passo oggi. Non è mai facile». Le parole del difensore rossonero nel post partita

Simon Kjaer ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro il Sassuolo. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Secondo me abbiamo fatto un bel passo oggi, siamo stati uniti, abbiamo corso, abbiamo fatto una bella gara e abbiamo portato tre punti a casa. Non è sempre facile e soprattutto nel calcio moderno non ci sono partite facili».

