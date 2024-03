Kjaer resta o va via Decisione presa: definito il futuro del centrale danese, in scadenza di contratto a giugno. ULTIME

Tra i calciatori del Milan in scadenza di contratto al termine di questa stagione c’è anche Simon Kjaer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stata presa una decisione in merito al suo futuro.

I prossimi mesi saranno gli ultimi in maglia rossonera per il difensore danese, con i rossoneri che stanno già sondando il mercato alla ricerca di nuovi innesti per il reparto. Il Milan volta pagina.

