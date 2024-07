L’ex attaccante Jurgen Klinsmann ha detto la sua sulla nuova proprietà del club nerazzurro.

Jurgen Klinsmann ha parlato del momento attuale dell’Inter in un’intervista rilasciata per il canale YouTube di Gianluca Rossi. “I rivali sono i soliti, Milan e Juventus possono dare fastidio all’Inter. Sono contentissimo per l’Inter e per la vittoria dello scudetto, ma è normale che tutti i tifosi ad un certo punto chiederanno la Champions League (sorride, ndr). Il sogno è sempre lì ed è possibile, la rosa è messa insieme in una maniera intelligente e può combattere per i primi posti in Europa. Sono molto positivo”.

Il cambio di proprietà

“Ovviamente c’è stato il cambio dei proprietari, c’è stato un po’ di casino ma speriamo che le cose vadano come vuole la nuova società e il nuovo presidente. Marotta sicuramente farà un bel lavoro, lo scopo sarà rivincere lo scudetto ma anche andare in finale di Champions. Sono convinto che faranno bene, anche se ripetersi è difficile”.

Champions League

Gli obiettivi

“Questo è il momento per far bene in Europa in una maniera forte, sono convinto che faranno una bella stagione. Il rapporto dei tifosi interisti con la loro squadra e la società è stato sempre molto intenso e vicino, ti sentivi sempre parte della gente in un certo senso. Questo mi faceva sempre piacere”.

La promozione di Marotta

“È una cosa bellissima. Il rapporto col tuo presidente, come hai visto con Pellegrini, rimane per sempre. Quando passo da Milano lo chiamo sempre, ho preso un caffè con lui quattro settimane fa prima di andare in aeroporto. Marotta è sempre vicino ai tifosi e alla squadra, fa da collegamento e questo è particolare ed emozionale, è bello”.

