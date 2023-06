Klinsmann: «Sorpreso dal percorso dell’Inter in Champions. City? Questa la mia percentuale». Queste le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante Jurgen Klinsmann alla Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

EXPLOIT DELL’INTER IN CHAMPIONS – «Sincero? No! Arrivare ai quarti già mi sembrava una gran cosa, ma la finale chi se l’aspettava. Il bello è che adesso può succedere di tutto. Il City è fenomenale, ma non avendo niente da perdere l’Inter ha quasi un vantaggio».

FINALE CHAMPIONS – «Sono grandi squadre di talento. Il City ha reso al top, l’Inter ha avuto alti e bassi ma se confrontiamo reparto contro reparto non vedo tutta questa differenza. Non è 80-20%, ma 55-45%»

CHIAVE DI INZAGHI – «È una partita in cui serve identità, appartenenza, coraggio: per questo dico gli italiani, l’asse Barella-Bastoni. Non è un caso che il vostro calcio sia arrivato così in alto nelle coppe europee dopo l’esclusione del Mondiale: è stata una reazione di orgoglio».

CHI CON LAUTARO IN ATTACCO – «Ci si concentra troppo su quale centravanti debba iniziare, ma forse è più importante chi finirà: bisogna ragionare sui 90’. Magari, per quanto visto in Coppa, può iniziare Dzeko, ma dal 60’ Lukaku diventa devastante. Magari l’occasione decisiva la sfrutta lui».

