Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato del suo futuro e di Sarri in un’intervista al Corriere della Sera

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha parlato del suo futuro e di Sarri in un’intervista al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – «Allenare in Bundesliga. Ma non so quanto ci vorrà. Due anni prima di smettere di giocare ho capito che volevo restare in campo. Mi piacerebbe pure la serie A. Qui sono stato cinque anni, mi sono trovato bene. Lavorare da voi credo sia un obiettivo realistico per me».

LAZIO DI SARRI – «Quando ho tempo la guardo. Sarri mi piace molto, lo considero un ottimo allenatore. Dà input interessanti alla squadra, che poi li mette in campo. Però non lo conosco personalmente, quindi il giudizio è parziale».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24

L’articolo Klose: «Lavorare in Serie A obiettivo realistico. Sarri? Ottimo allenatore» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG