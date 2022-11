Milan Fiorentina, l’AIA assolve l’operato dell’arbitro Sozza dopo gli episodi dubbi contestati dalla società viola

L’AIA ha valutato spiegare gli episodi del rigore non dato alla Fiorentina e del gol assegnato dopo il contatto tra Rebic e Terracciano. Entrambe situazioni di campo dove il Var non può intervenire. Anche per questo l’assoluzione di Sozza, destinato a diventare internazionale a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Sozza assolto dall’AIA dopo Milan Fiorentina proviene da Calcio News 24.

