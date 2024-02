Koopmeiners Juve: Allegri vuole lui per il centrocampo. I motivi che hanno convinto l’allenatore a puntare sull’olandese

Koopmeiners è il primo obiettivo della Juve per il mercato estivo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l’olandese è considerato il giocatore in grado di far cambiare marcia al centrocampo.

Per Allegri, in particolare, Koopmeiners è un elemento che unisce qualità, fisicità, duttilità oltre a capacità di segnare gol e fornire assist. L’identikit ideale per le esigenze della Juve e della sua mediana…

