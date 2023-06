Koopmeiners Juve, l’Atalanta fa muro. Ecco la richiesta per l’olandese nel mirino delle big di Serie A

Koopmeiners fa gola alla Juventus, alle big di Serie A e non solo. In attesa di eventuali offerte ufficiali, però, l’Atalanta ha già dettato le sue condizioni economiche e si prepara a non fare sconti.

Serviranno almeno 45 milioni per il cartellino del centrocampista olandese, considerando anche che il giocatore non sta spingendo per lasciare Bergamo.

