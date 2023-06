Koulibaly all’Al-Hilal: domani la chiusura dell’affare per l’ex Napoli. Cifre e dettagli del trasferimento

Come confermato da Sky Sport, domani si chiuderà la trattativa per il trasferimento di Kalidou Koulibaly all’Al-Hilal. L’ex obiettivo della Juve lascia il Chelsea per approdare in Arabia Saudita.

Pronte cifre faraoniche: il difensore ex Napoli guadagnerà circa 20 milioni netti a stagione.

