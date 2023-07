Koopmeiners Juve, l’Atalanta spara altissimo anche per il centrocampista olandese che piace dalle parti di Torino

Trattare con l’Atalanta non è mai facile e una nuova conferma la porta l’odierna edizione de La Stampa. Nome sul tavolo delle trattative è quello di Teun Koopmeiners, diventato il primo obiettivo della Juve per il centrocampo. Ma a certe cifre è difficile pensare di chiudere.

Da Bergamo chiedono infatti ben 40 milioni di euro per far partire l’olandese. Tanti, troppi in un momento come questo in cui la Signora deve pensare prima a cedere e poi, eventualmente, a rimpiazzare i partenti.

