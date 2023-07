Vlahovic via dalla Juve, spunta anche il retroscena sull’ultimo calciomercato invernale. E adesso il PSG…

Come ricorda Tuttosport, già lo scorso gennaio l’entourage di Dusan Vlahovic si era mosso sotto traccia per portare via il serbo dalla Juventus, salvo poi doversi scontrare con la volontà del club di far rimanere il giocatore a Torino. Ma ora il momento dei saluti potrebbe essere arrivato.

Il PSG è la destinazione più probabile per il futuro, con Luis Enrique pronto a rilanciare l’ex viola dopo l’ultima opaca stagione. Per meno di 70 milioni di euro, però, sarà molto difficile chiudere l’affare.

The post Vlahovic via dalla Juve: «Già a gennaio si poteva». E ora il PSG… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG