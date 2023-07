Kessie Juve, Allegri guarda già al futuro e sceglie l’ivoriano in caso di partenza di Pogba: il piano per l’ex milanista

Come scrive la Gazzetta dello Sport, anche Allegri sta partecipando attivamente al mercato bianconero, facendo i suoi nomi. Se per esempio dovesse partire Paul Pogba, il tecnico avrebbe già individuato in Franck Kessie il sostituto del francese.

L’ivoriano piace specialmente per la sua attitudine al gol e per la conoscenza del campionato italiano, unite alla non intoccabilità nel Barcellona, che preferirebbe comunque venderlo all’estero. Da Torino, invece, sarebbero maggiormente orientati verso un prestito del 26enne.

