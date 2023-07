Lukaku Juve, primo stop per l’attaccante belga: adesso c’è una cosa che sta frenando l’affare con il Chelsea

Frenata della Juve nella trattativa che porta all’acquisto di Romelu Lukaku. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, da Torino sono bloccati per la posizione di Dusan Vlahovic, il cui futuro è ancora incerto. E se entro lunedì il serbo non partirà, il belga dovrà presentarsi nel ritiro del Chelsea, cosa da lui non voluta.

La soluzione ideale sarebbe uno scambio diretto tra i due giocatori, ma da Londra non si muove ancora nulla. E l’Inter, dal canto suo, aspetta di vendere prima Onana per racimolare la liquidità necessaria per un nuovo assalto a Big Rom.

