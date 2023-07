Ivan Zazzaroni, tramite il suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del possibile trasferimento di Lukaku alla Juventus.

IL COMMENTO – «La Juventus parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno. Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve, è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto».

