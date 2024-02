Le parole nel post partita del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners dopo la vittoria conquistata contro il Genoa

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha voluto parlare così dopo la gara contro il Genoa.

«Vittoria troppo importante, perché questo è un campo molto difficile, anche De Ketelaere ha fatto un gol bellissimo. Siamo stati bravi, quando hai un gruppo forte si vede. Chi entra porta energie, basta vedere Touré. Per una squadra come la nostra che vuole lottare per l’alta classifica è fondamentale. Noi non ci accontentiamo»

