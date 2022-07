Gli azzurri hanno fatto i conti con la volontà del senegalese che ha un’ottima offerta proveniente da Londra; la società non è impreparata.

Il Chelsea prepara l’affondo per Kalidou Koulibaly del Napoli che a questo punto ha deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri: i londinesi accontenteranno le richieste di De Laurentiis con un’offerta di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore firmerà un quinquennale a 10 milioni di euro a stagione, lo riporta Sky Sport che fa già i nomi dei sostituti. Già bloccato Ostigard, che in realtà prende il posto di Tuanzebe, il Napoli ha scelto Francesco Acerbi della Lazio come successore del senegalese: il difensore italiano è in rotta con l’ambiente biancoceleste da mesi e si è già detto disponibile al trasferimento. Lotito chiede 5 milioni d il Napoli dovrebbe accontentarlo.

