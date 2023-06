I nerazzurri sembrano avere pochi margini per riuscire a portare a casa l’ex capitano del Napoli; l’alternativa però potrebbe essere un suo compagno di squadra.

Com’è noto Piero Ausilio ha incontrato ad inizio settimana la dirigenza del Chelsea per chiedere in prestito Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly; la risposta è stata negativa in entrambi i casi perché i Blues vorrebbero monetizzare dalle loro cessioni a titolo definitivo.

esultanza gol Romelu Lukaku

La volontà dei due giocatori però è diversa: l’attaccante forzerà tantissimo la mano come fatto anche l’anno scorso pur di tornare a Milano, molto difficile per non dire impossibile che il difensore faccia lo stesso. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri potrebbero rivolgere le attenzioni a Trevoh Chalobah sempre del Chelsea: il contratto fino al 2028 però non rende semplicissimo l’affare.

L’articolo Koulibaly molto più difficile di Lukaku, l’Inter valuta le alternative proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG