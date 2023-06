Il giornalista Paolo Ciarravano ha detto la sua sul difensore dell’Inter Bastoni e sul suo potenziale in Nazionale

Ciarravano si è espresso così su Bastoni dell’Inter e sul possibile apporto alla Nazionale:

«Bastoni non può non essere un punto fermo del presente e del futuro dell’Italia, ha una personalità incredibile e voglio vederlo con gli altri giovani della Nazionale per conoscere l’alchimia».

