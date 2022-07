L’ormai ex difensore del Napoli è arrivato a Londra ed è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Chelsea.

Kalidou Koulibly si presenta così al Chelsea: “Sono molto felice di essere qui. Il Chelsea è una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea cercò di prendermi già nel 2016, ma all’epoca non se ne fece nulla”.

Pallone Champions League

“Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro. Ho parlato con i miei amici Edou Mendy e Jorginho e hanno reso la mia scelta più facile, sono davvero felice di essere qui oggi. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull’aereo erano tutti felici che io fossi qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sarà davvero buona e che regaleremo loro dei bei momenti“.

