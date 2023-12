Kovacevic: «Vlahovic è eccezionale, gli manca la fiducia. Inzaghi ti chiedevi se fosse in campo e poi segnava». Le parole dell’ex bianconero

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato lungamente di Dusan Vlahovic.

VLAHOVIC – «Vorrei che sia chiara una cosa: quello che penso di Dusan non nasce dal fatto che sia un attaccante serbo come me. Per me Vlahovic è eccezionale, semplicemente un centravanti top».

PROBLEMI – «Ha avuto anche qualche problema fisico. Ma io contro l’Inter l’ho visto alla grande e ha segnato un gol fantastico. Credo che la parola chiave per Dusan sia solamente una: fiducia. Non deve farsi prendere dalla negatività quando le cose non vanno. Allegri e i compagni poi devono sempre farlo sentire importante. Per un bomber è fondamentale».

PARTITE COMPLESSE – «È normale. Capitano e capiteranno sempre gare in cui una punta centrale, come ero io ed è oggi lui, non tocca un pallone, perché la squadra subisce e sta bassa o non arriva l’occasione giusta. Ecco, proprio in quei momenti non ti devi far prendere dal nervosismo. C’era un mio ex compagno che faceva 90’ e ti chiedevi se fosse in campo o meno. Poi all’improvviso, segnava un gol così, dal nulla. Si chiamava Pippo Inzaghi, forse lo conoscete anche voi (ride ndr )».

COPPIA CON CHIESA – «Diversa ovviamente, ma i due hanno tutto per stare bene insieme. Chiesa è un partner di livello: ha strappo, tiro da fuori, può partire largo o stringere da seconda punta. Mi ricorda un po’ Nihat, mio compagno alla Real Sociedad: quanti gol abbiamo segnato insieme… E poi non dimentichiamo che alla Juve Dusan può giocare anche con un attaccante associativo come Milik. Non credo abbia problemi di partnership».

