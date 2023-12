Yildiz Juve, agenti turbati dallo scarso minutaggio: cosa può succedere dopo l’infortunio di Kean che starà fuori un mese

Kenan Yildiz, dopo gli intriganti segnali di inizio stagione e a maggior ragione dopo il gol segnato in amichevole con la Turchia contro la Germania, si è fatto la “bocca buona” a un ruolo sempre più da protagonista.

Ambizione che, però, si è scontrata con gli zero minuti totalizzati nell’ultimo mese e mezzo alla Juventus, statistica che certo non ha entusiasmato nemmeno l’entourage che lo assiste. Ma un punto di svolta alla sua stagione e, di conseguenza, alla sua albeggiante e già entusiasmante carriera potrebbe arrivare nel prossimo mese, quando – per l’assenza di Kean oltre che per meriti propri – il classe 2005 dovrebbe aggiornare in maniera sostanziale il dato che finora lo ha visto in campo per soli 36’ totali in bianconero. Lo riporta Tuttosport.

