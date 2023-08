Bonucci potrebbe finire all’Ajax. Dall’Olanda è arrivato Reijnders sotto la Madoninna. Il binario che collega l’Olanda all’Italia nel calciomercato è molto attivo di questi tempi e Ruud Krol, che quella tratta la conosce bene, ne ha parlato a Tuttosport. Di seguito le sue parole.

COME VEDE BONUCCI AD AMSTERDAM – «Direi bene. L’Ajax ha una rosa molto giovane: un elemento del livello e dell’esperienza di Bonucci può servire per fare da chioccia»

COSA GLI CONSIGLIA – «Bonucci ha fatto una grandissima carriera e io, dall’esterno, pensavo la finisse alla Juventus, dove ha vinto tutto e ha ottenuto il successo. Spero per lui trovi un squadra importante per chiudere al top. Sicuramente all’Ajax farebbe una esperienza importante, ma dipende da lui. Non so se vuole andare all’estero o continuare a giocare nel suo paese».

ULTIMA STAGIONE E POI IN PANCHINA AD ALLENARE – «Giocare è sempre la cosa migliore. Quando fai l’allenatore, e lo dico per esperienza diretta, diventa tutto peggio: se Leo sta bene e ha ancora voglia, gli consiglierei di godersi il campo e continuare a giocare ancora 1-2 anni».

REIJNDERS – «Tijani è un giovane molto promettente. Ha tante qualità. L’anno scorso ha fatto una stagione fantastica con l’AZ Alkmaar sia in Eredivisie sia in Conference League».

CHE RUOLO HA«A Reijnders piace attaccare e sganciarsi in avanti. Per capirci: non può fare il regista alla Lobotka, ma come mezzala lo vedo bene. È bravo a inserirsi e a calciare in porta: con i suoi movimenti diventa uno che può fare diversi gol»

