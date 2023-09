Krol: «Klaassen? Può giocare in ogni zona del centrocampo» Le parole dell’ex giocatore

Intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, l’ex Ajax, Ruud Krol, ha commentato l’arrivo all’Inter di Davy Klaassen.

LE PAROLE- «Ottimo giocatore, entra negli ultimi 16-18 metri facilmente, fa sempre gol e gioca sempre in avanti. Il miglior posto per lui è dietro la punta, perché ha senso della rete con i suoi inserimenti. Quando la sua squadra è in difficoltà lui segna il gol decisivo, questa è la sua grande forza, come l’intelligenza in campo. Può giocare in ogni zona del centrocampo, ma il meglio lo dà quando attacca»

L’articolo Krol: «Klaassen? Può giocare in ogni zona del centrocampo» proviene da Inter News 24.

