Krunic Fenerbahce: affare in chiusura! Il Milan riceverà questa CIFRA per il centrocampista bosniaco

Ci siamo! Rade Krunic sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per il centrocampista bosniaco con il mercato Milan che ha trovato l’accordo con il club turco. Affare in chiusura per 5 milioni più bonus.

