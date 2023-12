Krunic Milan, cessione al termine di questa stagione per il centrocampista Se non si trova un accordo per il rinnovo…

Tuttosport riporta altre novità sul rinnovo di Krunic. In estate il bosniaco è stato vicino al Fenerbahce, con i turchi però che non sono riusciti a soddisfare le richieste economiche del Milan.

Non è da escludere però una partenza del centrocampista tra gennaio e giugno: la strada per il rinnovo con il club rossonero continua ad essere in salita (Krunic vorrebbe passare dagli attuali 1,5 milioni di euro a stagione a 2,5 milioni annui) e sta prendendo piede l’ipotesi della separazione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG