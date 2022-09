L’ex calciatore svedese della Juventus, Dejan Kulusevski parla da calciatore del Tottenham cosa non andava nei bianconeri.

Il giocatore del Tottenham, Dejan Kulusevski parla di cosa non è andato nella sua ex squadra alla Juventus, ecco le parole alla Gazzetta dello Sport: “Non lo so, nel calcio le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io.“

Continua così: “Son un tipo che ama guardare avanti, più che indietro. Di sicuro alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione.”

Juventus Stadium

Conclude tra Allegri e Conte: “Meglio Conte? Onestamente sì. Non voglio dire che uno sia meglio dell’altro, perchè ho grande rispetto sia per Allegri che per Conte ed entrambi hanno vinto tanto in carriera, ma il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve agli Spurs mi è cambiato il mondo e su Conte va detta una cosa.”

