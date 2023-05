Kulusevski Juve, il Tottenham non vuole più l’esterno ed è pronto a rispedirlo a Torino al termine di questa stagione

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus vedrà tornare in estate Dejan Kulusevski, ceduto nella sessione del mercato invernale del 2022 al Tottenham, che farà però cadere il diritto di riscatto.

Stando a quanto riferisce il quotidiano, lo svedese non rimarrà a Londra, con il club che non è così disposto a versare i 35 milioni di euro pattuiti con i bianconeri, visto anche che non è scattato l’obbligo legato agli obiettivi sportivi

The post Kulusevski Juve (CorSport), il Tottenham non lo vuole più! Lo svedese di ritorno appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG