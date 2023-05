Kulusevski Juve, l’esterno svedese sarebbe l’unico degli esuberi di rientro dal prestito con possibilità di restare. A meno che…

Tra i tanti esuberi che faranno ritorno dal prestito in estate ci sarà anche Dejan Kulusevski, a meno che il Tottenham non decida all’improvviso di versare nelle casse della Juventus i 35 milioni di euro pattuiti per il riscatto.

Lo svedese potrebbe anche restare a Torino come alternativa nel reparto offensivo, così come potrebbe fare rientro successivamente a Londra, magari a cifre più basse rispetto a quelle di cui si è già parlato. Lo scrive Tuttosport.

The post Kulusevski Juve, unico esubero che può restare. Ma c’è un’alternativa appeared first on Juventus News 24.

