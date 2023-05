Salihamidzic Juve, nuova possibile tentazione: l’ex centrocampista torna nel ruolo di DS? Le ultime notizie

Juventus a caccia di un nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli primo nome sulla lista per andare ad occupare questa posizione. Ma se il Napoli non dovesse lasciarlo libero? Ecco perchè Tuttosport stila una lista di nomi come alternative.

Presente anche il nome di Hasan Salihamidzic, da ieri ufficialmente libero dopo il licenziamento dal Bayern Monaco. Il bosniaco ha già vissuto a Torino dal 2007 al 2011 nel ruolo di calciatore e potrebbe chiudere il cerchio bianconero con un ritorno da dirigente. Una semplice tentazione al momento, più avanti chissà…

