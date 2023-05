Di Maria Juve, sarà un addio senza rimpianti quello dell’argentino al club bianconero: ecco perchè non rinnoverà

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Angel Di Maria non rinnoverà il proprio contratto e saluterà la Juventus dopo soltanto una stagione. Ma perchè il club si è tirato indietro se fino a qualche settimana fa si parlava di accordo imminente?

Il motivo, stando a quanto svela il quotidiano, è da ricercarsi nelle prestazioni offerte dall’argentino negli ultimi mesi. Solo da gennaio a marzo si è visto il vero Fideo, mentre la brutta copia scesa in campo dopo non ha convinto i bianconeri a rinnovargli la fiducia per un altro anno.

