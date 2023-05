Barco Juve, sprint per l’acquisto del giovane esterno del Boca Juniors. Ecco la mossa per anticipare tutte le rivali

La Juventus guarda con interesse al Mondiale Under20 e, in particolare, all’Argentina. Per seguire sì le prestazioni di Matias Soulé, ma anche quelle del compagno Valentin Barco, 18enne esterno del Boca Juniors nel mirino già da diversi mesi.

Sul ragazzo è forte la concorrenza di altri top club europei, ma i bianconeri avrebbero in mente di pagare la clausola da poco più di 9 milioni di euro per bruciare le rivali e mettere a disposizione di Allegri (o chi per lui) il talento. Lo scrive Tuttosport.

The post Barco Juve, sprint sulla fascia. Con questa mossa si anticipano le concorrenti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG