Kulusevski Tottenham: la Juve ha fatto uno sconto per venire incontro agli Spurs. Retroscena sull’accordo per lo svedese

Juve e Tottenham hanno raggiunto una base di accordo per il trasferimento di Kulusevski in Premier League.

Come riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, i bianconeri avrebbero fatto un piccolo sconto di 5 milioni agli Spurs per venire incontro al club inglese e chiudere l’accordo per lo svedese. L’accordo dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore con la Juve che incasserà 30 milioni.

