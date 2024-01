Fatta per il passaggio di Kumbulla alla corte del Sassuolo in questa sessione di calciomercato. Ecco i dettagli dell’affare

Marash Kumbulla diventerà un nuovo giocatore del Sassuolo. Il difensore della Roma vestirà la maglia neroverde per dare una mano alla squadra di Dionisi, in piena lotta per la salvezza.

I dettagli dell’affare? Secondo quanto riportato da Di Marzio, Kumbulla verrà qua con l’opzione di prestito con dir

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG