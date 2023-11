Kvara elogia Leao: «Difficile trovare un uomo come lui. Ecco cosa ha fatto quando mi sono sbloccato». Le parole dell’attaccante del Napoli

Il giocatore del Napoli Kvaratskhelia ha parlato nel ritiro della Georgia del suo rapporto con il rossonero Leao.

PAROLE – «Difficile trovare un uomo come Leao nel calcio. Quando non segnavo da tempo e poi mi sono sbloccato, mi ha scritto per congratularsi. Gli auguro tutto il meglio».

