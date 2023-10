Kvaratskhelia spavaldo in vista del match di questa sera contro il Real Madrid: le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli

Kvicha Kvaratskhelia non ha paura del Real Madrid. L’attaccante del Napoli ha così parlato ad AS in vista del match di questa sera.

REAL MADRID – «Sono cresciuto guardando il Madrid in TV e ora sono i miei rivali in campo, anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici con una notte come questa. Li guardavo e cercavo di imitare il loro gioco, le loro finte, i loro colpi. Guti e Ronaldo mi hanno ispirato. Noi li rispettiamo molto, ma non abbiamo paura di nessuno. Siamo i campioni d’Italia e faremo tutto il possibile per vincere questa partita».

The post Kvaratskhelia spavaldo: «Siamo campioni, il Real non ci fa nessuna paura» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG